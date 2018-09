TMW - All. Copenaghen: "Peccato per Olsen e la sconfitta della Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un po' di Copenaghen al Dall'Ara. Ieri l'attaccante del Bologna Federico Santander ha trovato infatti il suo primo gol in Serie A contro il suo ex compagno di squadra, Robin Olsen. Una curiosità che l'allenatore dei leoni danesi Stale Solbakken, che ha guidato entrambi i giocatori negli ultimi anni, ha commentato così nell'intervista esclusiva concessa a TuttoMercatoWeb.com: "Domenica dalle due facce, è vero. È stato bello veder segnare Santander, ma anche una delusione che il suo gol sia arrivato proprio contro il nostro ex portiere. Peccato per Olsen e la sconfitta della sua Roma. Anche a lui siamo ancora molto affezionati".