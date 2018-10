TMW - All. Cracovia: "Piatek nuovo Lewandowski. Affare lampo col Genoa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, l'allenatore di Krzysztof Piatek al KS Cracovia, Michał Probierz, ha ricostruito la trattativa chiusa quest'estate dal Genoa per circa 4,5 milioni di euro: "Il Genoa ha fatto un grandissimo affare, con un'operazione lampo. Avevamo ricevuto tante offerte interessanti per Piatek, da club di mezza Europa. Ma era fondamentale per lui scegliere la squadra più adatta per crescere. Siamo rimasti tutti soddisfatti dell'accordo col Genoa e il tempo sta dimostrando che abbiamo trovato la soluzione ideale per noi, per il giocatore e ovviamente anche per i rossoblù. Nuovo Lewandowski? Krzysztof ha le stesse caratteristiche di Lewandowski, ma è ben sette anni più giovane dell'attaccante del Bayern. Sono convinto che, se continuerà a essere un professionista esemplare e non subirà infortuni gravi, potrà diventare uno dei migliori bomber d'Europa".