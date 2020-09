tmw All. Spartak Mosca: "Che derby contro Miranchuk, l'Atalanta ha preso il top di Russia"

Domenico Tedesco, allenatore italo-tedesco dello Spartak Mosca, ha presentato così il prossimo acquisto dell'Atalanta, Aleksey Miranchuk, nell'intervista esclusiva concessa oggi a TMW: "Negli ultimi anni Miranchuk è stato uno dei migliori calciatori del campionato russo. È un fantasista, classe '95, capace di creare gioco, passaggi e assist decisivi per i compagni, ma anche di segnare lui stesso tanti gol. Sono intrigato da questo trasferimento, voglio vedere come si adatterà alla Serie A e ai meccanismi ben oliati di mister Gasperini all'Atalanta. Aleksey ha tutte le qualità per fare bene anche in Italia, ve lo assicuro", le sue parole sul fantasista russo affrontato più volte nei derby di Mosca contro la Lokomotiv.