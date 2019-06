TMW - Allan: "Aereo per Parigi dopo la Coppa? No, torno a Napoli"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

Non solo le parole d'elogio per James Rodriguez ed il messaggio di sfida per mister Sarri. Intercettato nella zona mista dell'Arena Corinthians dopo il rotondo 5-0 rifilato dal Brasile al Perù, il centrocampista del Napoli Allan ha parlato anche del suo futuro, con il PSG sempre interessato al mediano azzurro:

Al termine della Coppa America prenderai un aereo per Parigi? "No, assolutamente no. Tornerò sicuramente a Napoli", ha risposto il brasiliano.