“Scudetto alla Juve come al Genoa nel 1914 se il campionato non dovesse riprendere? C’è un vuoto normativo. All’epoca le società non avevano gli interessi economici di oggi, si mantenevano con i proventi degli incassi e la forza delle famiglie. Oggi i club sono sostenuti dai diritti televisivi. Non credo che si andrebbe incontro all’assegnazione del titolo alla Juve. C’è un vuoto normativo” Così a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’avvocato esperto di diritto sportivo, Luciano Ruggiero Malagnini. “I contratti dei calciatori in questo momento? Un calciatore - spiega il legale - ha diritto a quattro settimane di ferie. Sotto l’aspetto sindacale al momento con le varie quarantene, diciamo che i calciatori stanno usufruendo delle ferie anticipate”.