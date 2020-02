vedi letture

tmw Allarme Coronavirus, Malagò: "Gare a porte chiuse? Non mi sento di confermarlo"

Intercettato dalla stampa nell'intervallo del match fra Roma e Lecce, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato dell'emergenza Coronavirus in Italia: "Si va verso partite a porte chiuse? No. Non direi così. Non mi sento assolutamente di confermarlo né tantomeno di avallarlo. E' chiaro che questa è un'ipotesi che ieri è stata presa in considerazione però dovete tener presente che questa decisione comporta innanzitutto un primo problema di carattere economico finanziario. Nel caso dell'Inter erano previste 70-80mila persone e bisogna farsi carico di questo. La seconda questione è che, vista l'urgenza e l'immediatezza del provvedimento del Governo che lo sport ovviamente ha voluto sottolineare, confermare e aderire, se si fosse optato per una partita a porte chiuse, visto che la gente aveva preso il biglietto, qualcuno era già in sede e qualcuno veniva da fuori, ci poteva essere un problema di ordine pubblico e mi sembra che in questo momento tutte le forze della polizia, e mi risulta anche dell'esercito in alcune zone del paese, sono impegnate in situazioni oggettivamente di priorità diversa rispetto a quello dello sport. Io non posso parlare degli altri ma penso sia stata fatta una valutazione da chi è di competenza, ovvero in questo caso la Prefettura".