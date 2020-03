tmw Allarme Coronavirus. Valencia vuole aprire le porte ai suoi tifosi con l'Atalanta: impossibile

vedi letture

Sono ore di attesa anche per la Champions League e in particolare per l'Atalanta che dovrà giocare, la prossima settimana, la gara di ritorno contro il Valencia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club spagnolo è al lavoro per non giocare a porte chiuse ma per permettere soltanto ai propri tifosi di andare allo stadio. Praticamente impossibile però che venga dato l'ok, visto che anche il club bergamasco a quel punto vorrebbe poter permettere ai propri tifosi di entrare al Mestalla.