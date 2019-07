TMW - Alle 17 Stadio Aperto: le ultime sulla trattativa Cavani-Inter

C'è anche Edinson Cavani sulla lista dei possibili rinforzi in attacco da parte dell'Inter. Un calciatore su cui vi forniremo tutte le ultime novità su TMW Radio in apertura di Stadio Aperto, trasmissione in onda dal lunedì al venerdì dalle 17.00.

Poi uno sguardo alla Juventus, che oggi ha definito la cessione di Moise Kean all'Everton. E le ultime sul futuro di Romelu Lukaku, per il quale è in corso un vero e proprio derby d'Italia. Vi piace il Matador per l'attacco di Antonio Conte? Diteci la vostra al 3318200213. In studio Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini e Raimondo De Magistris.

