Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

Massimiliano Allegri in versione allenatore, ma non solo. Al Salone del Libro di Torino, infatti, il tecnico della Juventus presenta il suo primo libro - intitolato "E' molto semplice" - spiegando anche curiosi aneddoti legati alla sua realizzazione: "Stasera dopo aver fatto questa presentazione devo andare a Livorno e quindi domattina quando andrò a fare colazione nel mio solito baretto, tutti mi prenderanno in giro perché nessuno avrebbe scommesso potessi scrivere un libro. Questo è il problema più grosso. Per me è stata un'avventura, è il primo che ho scritto e spero non sia l'ultimo, perché vorrà dire che avrò altre esperienze. Tra l'altro il titolo me l'ha suggerito Ambra, perché semplice è una parola che uso molto e semplificare tutto e trovare una soluzione a tutti i problemi è importante. Il libro è fatto di 32 regole, che è una parola che mi piace e non mi piace, però abbiamo scelto questo numero perché è imperfetto, quindi ho messo 32. All'interno di ogni regola ci sono episodi e narrazioni in cui racconto quello che ho passato", alcune delle dichiarazioni dell'allenatore bianconero.