Fonte: Dal nostro inviato a Torino Giovanni Albanese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo la sfida con l'Atalanta. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TuttoMercatoWeb.com: "Che voto do alla mia esperienza alla Juventus? Sicuramente un voto più alto di quello che prendevo a scuola. Era importante chiudere bene, non volevamo concludere con una sconfitta. Potevamo anche vincere contro una buona Atalanta. Il futuro? Sicuramente ora vado al mare, ma questo lavoro mi diverte molto. Più a mio agio con l'inglese o con il francese? Con l'Italiano, a volte anche con il livornese".