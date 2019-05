Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

Massimiliano Allegri in versione allenatore, ma non solo. Al Salone del Libro di Torino, infatti, il tecnico della Juventus ha presentato il suo primo libro - intitolato "E' molto semplice" - ripercorrendo anche la stagione fin qui disputata: "Il momento più bello? Quando in casa con la Fiorentina abbiamo vinto lo scudetto. Ieri ho letto una bella dichiarazione di Valverde: tutto sembra normale perché abbiamo vinto lo scudetto un mese prima. Normale che lo scudetto abbia un sapore più bello se vinto all'ultimo tuffo. Come il City, che per un'ora era stato superato dal Liverpool. Il valore però è lo stesso, quando lo vinci all'ultimo sembra più bello, ma non è così. Vincendo il titolo abbiamo raggiunto un traguardo straordinario, perché vincere a tanti sembra normale ma è difficilissimo, tra l'altro quest'anno la squadra ha fatto durare il campionato 30 giornate. Meno di questo non si può fare, perché più di 3 punti a partita non ce li possono dare. Non vedo l'ora di arrivare a domenica sera per festeggiare, perché la Juventus ha fatto un'altra annata straordinaria, vincendo il 50% dei trofei cui ha partecipato", alcune delle parole dell'allenatore bianconero.