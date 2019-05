TMW - Allegri presenta il suo libro: "Senza passione non vai lontano"

Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

Massimiliano Allegri in versione allenatore, ma non solo. Al Salone del Libro di Torino, infatti, il tecnico della Juventus ha presentato il suo primo libro - intitolato "E' molto semplice" - rispondendo anche ad alcune domande del pubblico: "Come non si resta schiacciati da una sconfitta? Non è semplice, se no sarei bugiardo. Quando abbiamo perso a Madrid in conferenza ho detto che se avessimo giocato una settimana dopo saremmo stati eliminati al 100% perché la squadra doveva metabolizzare e dovevamo lavorare. Dopo avevamo due partite, a Bologna e col Napoli. La cosa principale era mettere al sicuro il campionato, perché con l'Atletico è stata una cosa straordinaria e non potevi rischiare di compromettere il campionato. Ero sicuro che con l'Atletico la squadra avrebbe fatto una grande partita e così è stato. Ecco perché dico che senza passione non si va da nessuna parte, ma devi rimanere distaccato. Se ti fai travolgere dagli eventi sei morto. E' un po' cinica, però è così".