L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in mixed-zone al termine del match vinto 2-1 contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Cambio di atteggiamento nella ripresa? Non è questione di approccio ma di campo. Nel primo tempo eravamo arrangiati perché tanti giocavano insieme per la prima volta contro un ottimo Milan. Nel secondo tempo è stata un’altra partita. Mancano quattro giorni alla Champions, Dybala è da valutare. Tutti giocherebbero novanta minuti ma si fanno delle scelte. Kean? Il merito è suo perché è molto bravo".