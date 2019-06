TMW - Allenatore Juventus U23, Pecchia resta favorito su Dionisi

Fonte: inviato a Torino

Sembrerebbe restringersi a due la corsa per la panchina della Juventus U23. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da TMW, Fabio Pecchia resterebbe in vantaggio su Alessio Dionisi. L’ex allenatore del Verona si è da poco liberato dall’Avispa Fukuoka ed è appunto rientrato dal Giappone per sposare un nuovo progetto in Italia. Resta viva la pista Dionisi: sul tecnico dell’Imolese si è scatenata la concorrenza di diversi club tra Serie B e C.