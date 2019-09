TMW - Ambrosini: "Debutto o no, mi aspetto una Dea convinta e motivata"

Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Ambrosini, intervenendo ai microfoni del nostro inviato, parla così della sfida in procinto di iniziare al Maksimir di Zagabria tra Dinamo e Atalanta: "Arrivano pronti, una squadra che sta bene sia fisicamente che mentalmente. Hanno fatto un cammino di Europa League importante l'anno scorso, calcando i campi di Everton, Dortmund... è una squadra che non arriva completamente impreparata. Saranno concentrati e convinti contro una squadra fisica, nonostante sia il debutto".

Il doppio impegno può essere qualcosa di negativo nelle prossime settimane?

"Due anni fa l'Atalanta aveva giocato tanto in Europa, conoscono tutti i pericoli e in estate sono arrivati cambi importanti, penso a Muriel".

Fisicamente chi sta meglio in questa Atalanta dopo la partita di Genova?

"I difensori sono abituati a gestirsi, in mezzo al campo sono forti e in un campo pesante come questo potrebbe risultare decisi