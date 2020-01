Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sofyan Amrabat è praticamente un nuovo giocatore della Fiorentina. Prima dell'ufficialità ci saranno però tre passaggi da portare a termine. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il Verona sta definendo e aspettando il TMS per il riscatto del giocatore dal Brugge a 3,5 milioni. Una volta definito, formalmente lo cederà alla Fiorentina che a sua volta lo presterà all'Hellas (non potendo tecnicamente giocare ora in viola poiché ha già vestito due maglie) fino al termine della stagione. Il centrocampista è partito da Verona ed è in arrivo a Milano dove svolgerà i test medici.