TMW - Ancelotti: "A Napoli c'è tutto per far bene. Intanto Klopp è sistemato"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, presente a Trento per il Festival dello Sport, ha raccontato le sue prime sensazioni sulla nuova avventura in azzurro. Queste le sue dichiarazioni dal palco, raccolte da TMW: "Il Napoli? Fare l’allenatore è bello e piacevole, ma molto complesso. Bisogna sempre relazionarsi con i calciatori, lo staff, i magazzinieri, i cuochi, i dottori. Cerco di gestire il gruppo cercando di delegare, dare responsabilità agli altri, ognuno con il proprio modo di lavorare. Spesso mi dicono che sono troppo buono, io rispondo di chiamare qualcun altro. Io non sono cresciuto con la frusta o le bacchettate sulle mani. Se vedi un giocatore svogliato provi ad agire sul singolo. A Napoli c’è una bella famiglia, ho calciatori giovani e altri esperti, una società ambiziosa, una città bellissima. C’è tutto per fare bene. Certo, bisognerà vedere se il City e le altre big europee lo permettono. Klopp per il momento è sistemato (ride, ndr), ora vedremo per il ritorno".

Sulla Champions in generale: "Le italiane hanno fatto bene per adesso. Noi abbiamo un girone durissimo ben indirizzato con la vittoria sul Liverpool, ma ora c’è il PSG. La Juve sarà competitiva, poi però ad aprile faremo altre valutazioni. Mi sembra una competizione più equilibrata, anche perché il Real ha perso Cristiano".