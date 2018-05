TMW - Ancelotti-Napoli, offerta biennale con clausola rescissoria

Fonte: Michele Criscitiello

Alle 18.30 Aurelio De Laurentiis ha lasciato Milano in direzione Roma per incontrare Carlo Ancelotti, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli (che da par suo ha preso un treno da Bologna) in sede alla Filmauro. L'offerta è quella di un biennale con opzione per una terza stagione più clausola rescissoria in stile Sarri.