TMW - Anche Braida al Principe: incontro con Corvino, Ausilio e Simonian

Fonte: Dall'inviato a Milano, Alessandro Rimi

E' da poco arrivato anche Ariedo Braida, ds del Barcellona per il mercato estero, all'hotel Principe di Savoia di Milano. Secondo quanto raccolto dall'inviato di Tuttomercatoweb.com, è in corso un summit con Pantaleo Corvino e Piero Ausilio, rispettivi dirigenti di Fiorentina e Inter. Presente all'incontro anche Marcelo Simonian, agente di Ever Banega. Summit a quattro, dunque, in corso nell'albergo milanese.