TMW - Andre Silva in pole c'è il Wolverhampton. Niente Cancelo

Arriva il report del Giudice Sportivo di Serie B dopo le due semifinali d'andata dei playoff. Un turno di stop (con 1.500 euro di multa) è stato comminato ad Andrea Settembrini del Cittadella "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria;...

Juventus, gli intoccabili per la società sono soltanto cinque

Russia -7, gli uomini mercato: Dembélé, chance per convincere il Barça

Andre Silva in pole c'è il Wolverhampton. Niente Cancelo

Juve, niente 1 per Perin: Szczesny eredita il numero di Buffon

Emre Can e la Juve: muscoli e cervello per il centrocampo bianconero

Napoli, il Barça fa sul serio per Koulibaly: 40 mln più tre giocatori

Milan, in tre dalla Bundes su Kalinic. Vuole decidere dopo il Mondiale

Napoli, Ancelotti: "In futuro potrei allenare in Cina"

La nuova freccia del Gasp: Reca, gol e assist per la nuova Atalanta

Juventus, sirene inglesi per Rugani: piace all'Arsenal

Inter, summit in vista col Barcellona per tenere Rafinha

Fiorentina, offerta per Meret: prestito con diritto di riscatto a 25 milioni

Julio Velazquez, dal Villarreal all'Udinese: il primo in A nato negli anni '80

Udinese, incontro con l'agente di Barak per il rinnovo di contratto

Per Andre Silva c'è, in pole position, il Wolverhampton. Gli inglesi potrebbero pagare la stessa cifra che il Milan ha sborsato un anno fa - 34 milioni di euro - con la pista Joao Cancelo che si è raffreddata dopo l'inserimento forte della Juventus. Così i soldi del terzino portoghese potrebbero finire proprio sull'attaccante del Milan.

