Fonte: Dal nostro inviato, Marco Frattino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com la vittoria sul Napoli: "Era ora, siamo contenti di aver vinto al cospetto di una squadra meravigliosa. Mi sono divertito, le due squadre hanno alzato la palla una decina di volte in tutta la partita, è stata una serata davvero soddisfacente. Non c'erano dubbi che il Napoli se la sarebbe giocata, i cambi sono la testimonianza dell'importanza che hanno dato alla sfida. Ma nel calcio anche i più bravi possono perdere, pur giocando un'ottima partita. È stata una serata perfetta, finalmente. Abbiamo dovuto superare dei problemi: ieri dicevo che me ne bastano 14 per giocare, ma è fastidioso rinunciare a 3-4 giocatori, poi si è infortunato anche Krunic. Da soli si riesce ad andare veloci, tutti insieme si arriva al traguardo. Quando c'è voglia di aiutare, di sacrificarsi, diventa tutto facile. Dipende dalla testa, dalla mentalità. Oggi abbiamo sofferto ma siamo felici per aver giocato bene. Non abbiamo vinto da soli stasera, c'è stato un grande sostegno del pubblico, soprattutto nei pochi momenti di difficoltà. Ringrazio ancora una volta i nostri tifosi, che stanno dimostrando di voler restare in questa categoria, come noi".