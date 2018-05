TMW - Andreazzoli: "Tanti segreti e ingredienti nella nostra promozione"

Fonte: dal nostro inviato, Marco Frattino

Premio 'Leader Serie B' per Aurelio Andreazzoli. "Le parole di Sabatini? Mi ha fatto emozionare. La promozione con l'Empoli? Gli ingredienti sono molteplici, posso dire che i ragazzi sono bravi e la società è di supporto. Noi abbiamo lavorato bene, siamo stati premiati anche con anticipo. E' stata una sorpresa anche per noi, ci siamo trovati al di là dell'ostacolo in maniera repentina. Non abbiamo finito il campionato in modo rilassato, ma ce la siamo goduta", ha detto l'allenatore dell'Empoli.