tmw Angel Gomes, fumata nera sul rinnovo United: pressing Chelsea. E spunta la Roma

Nato e cresciuto nell'academy del Manchester United, l'avventura di Angel Gomes coi Red Devils potrebbe essere ai titoli di coda. Classe 2000, origini lusitane, nato a Londra, il piccolo trequartista è in scadenza con la formazione allenata da Ole Gunnar Solskjaer. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Gomes sta ancora rifiutando le proposte di rinnovo degli inglesi e sul ragazzo ci sarebbe il Chelsea. I Blues non lo avrebbero perso di vista e avrebbero pronta un'offerta per prenderlo a parametro nelle prossime settimane. In Italia il suo nome sarebbe finito invece sulla scrivania della Roma che, in un periodo di recessione, cerca un colpo importante a parametro zero per il futuro.