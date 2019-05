© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Angelo Alessio, ultimo vice di Antonio Conte, ha spiegato il divorzio con l'ex allenatore di Nazionale, Juventus e Chelsea. "Non abbiamo mai litigato, è stata una mia scelta, a cui pensavo già da un po'. Ho deciso di dirlo a gennaio per dargli il tempo di trovare un sostituto. Forse se avessimo continuato al Chelsea non ci avrei pensato, questa inattività invece mi ha fatto prendere questa decisione. Con un po' di coraggio, ma dopo otto anni da assistente mi balenava l'idea di tornare da solo. Ho allenato Massese, Imolese e SPAL, prima al Napoli dei giovani... Ho anche sostituito Conte, sia in campionato che in Champions League. Poi quando hai a che fare con Juventus, Nazionale e Chelsea, sei maturo. Spero di trovare una squadra, inserirsi non è semplice, anche io cerco un progetto per misurarmi, a 54 anni penso sia il momento. Anche all'estero, dopo l'esperienza al Chelsea conosco l'inglese, credo di sapermela cavare anche con la lingua.".