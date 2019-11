TMW - Antognoni: "Chiesa non si discute. Montella? Avanti tranquilli"

Fonte: dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni della stampa presente a margine del 'Trofeo Maestrelli' in corso di svolgimento a Montecatini: "La Nazionale di Mancini? È un grande allenatore e lo ha dimostrato anche nei club prima che in Nazionale. Ha un calcio propositivo e offensivo, piacevole da vedere e che in azzurro ha portato anche risultati. Sta lavorando bene grazie anche ad un bel parco giocatori, ricco di giovane talento. Credo che possa essere una bella Italia all'Europeo. Chiesa protagonista in azzurro? Prima voglio vederlo protagonista alla Fiorentina: quella è l'unica strada per la Nazionale. Sta vivendo un momento particolare, ma i suoi valori non si discutono. L'esordio di Castrovilli? Siamo contenti. Abbiamo due giocatori importanti in Nazionale che si faranno valere anche in vista della fase finale. La gara contro l'Hellas? Il Verona è una buona squadra, mentre noi veniamo da una brutta sconfitta. Ci mancheranno sia Gaetano che Pulgar che sono elementi importanti, ma abbiamo sostituti all'altezza. Andremo al Bentegodi per fare risultato. Il centro sportivo? È l'acquisto più bello che la società ha fatto quest'anno. Ribery di nuovo a disposizione? In questo momento è il simbolo della squadra: anche gli altri giocatori prendono esempio e spunto da lui. Sarà importante riaverlo in campo dopo la squalifica. La sconfitta di Cagliari? Anche una batosta del genere può servire per crescere. Le critiche a Montella? Gli allenatori sono nel mirino sempre, andiamo avanti tranquillamente con lui".