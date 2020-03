tmw Antonucci: "Strano vedere Florenzi con un'altra maglia. Ha sempre dato tanto alla Roma"

vedi letture

Sono due i romani che la Roma ha ceduto in prestito fino a giugno lo scorso mercato di gennaio all’estero: Mirko Antonucci, giovane talento volato al Vitoria Setubal, e Alessandro Florenzi, leader dello spogliatoio giallorosso oggi a Valencia. Ospite dei microfoni di TMW il primo (clicca qui per leggere l'intervista integrale) ha descritto l’effetto di vedere il compagno di squadra con una casacca diversa da quella capitolina: “Si effettivamente mi sembra strano vederlo indossare un’altra maglia. Alessandro nello spogliatoio era un leader ed ha sempre dato tanto alla Roma. Sulla prossima stagione non so cosa potrà accadere, ma sicuramente lo spero. E’ uno dei compagni a cui sono più legato e mi ha aiutato tanto a crescere”.