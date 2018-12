TMW - Ardaiz lascia il Frosinone: oggi la risoluzione, torna al Chiasso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Colpo di mercato estivo, talento incompreso al Frosinone. Joaquin Ardaiz oggi lascerà i ciociari. In arrivo la risoluzione. L’attaccante uruguaiano farà ritorno al Chiasso che detiene il suo cartellino, ma sarà uno dei protagonisti del Sub 20 a gennaio con l’Uruguay. La sensazione è che Ardaiz possa essere un rimpianto per una parte della dirigenza del Frosinone che probabilmente non lo ha mai apprezzato del tutto. Joaquin Ardaiz pronto a ricominciare, per dimostrare il suo valore. E intanto lascia il Frosinone...