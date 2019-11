TMW - Armenia, Kashmanyan: "Posso dimettermi anche domani"

Fonte: Dall'inviato al Barbera, Palermo

Il tecnico dell'Armenia, Abraham Kashmanyan, prova a spiegare così la sconfitta contro l'Italia. "La partita di oggi ci dà l'immagine del calcio armeno, quando sono diventato allenatore Nazionale sapevo che ci potesse essere una situazione del genere. Mi prendo la responsabilità, è tutta colpa mia. Sarà difficile dire che noi ci siamo presentati con la miglior squadra, ma siamo qui senza i nostri talenti. Se i miei dirigenti pensano che è tutta colpa mia, io mi posso dimettere anche domani. In caso contrario, se la Federazione decide che devo continuare con il mio lavoro, allora devo completamente cambiare la Nazionale, perché secondo me niente funziona come deve. Purtroppo oggi non abbiamo fatto nulla sul campo. C'è poco da dire, ci mancano le parole dopo una gara simile. Tutto quello che ho detto è la verità".