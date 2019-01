L'Arsenal, nei giorni scorsi, ha riprovato a presentare un'offerta per Cengiz Under. Dopo la prima di 32 - e la richiesta della Roma di 50 - i Gunners avevano alzato la posta, senza però arrivare a lambire l'idea di Monchi. Altro rifiuto da parte dei giallorossi per il turco e intenzione, da parte dei londinesi, di cambiare rotta.

OFFERTA PER PEPE - Così è Nicolas Pépé a solleticare il gusto del club inglese: ventitré anni, già dodici gol nella Ligue 1 - e l'anno scorso protagonista della salvezza dei transalpini con tredici - e sette assist, più nove presenze con la Costa d'Avorio, Pepe rappresenta l'identikit perfetto per l'esterno di destra, potendo però giocare anche da punta. L'offerta è intorno ai 50 milioni di euro, più bonus.