TMW - Arsenal-Napoli, chi è favorito? I pareri dalla sala stampa dell'Emirates

Il Napoli scende in campo domani all'Emirates Stadium di Londra contro l'Arsenal. Una finale anticipata, per certi versi, ai quarti di Europa League. Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha parlato in vista della super-sfida, mentre gli inviati di Tuttomercatoweb.com a Londra hanno ascoltato il parere di alcuni colleghi presenti nell'impianto londinese.

Arsenal-Napoli, c'è una formazione che parte avvantaggiata rispetto all'altra?

Irma D'Alessandro, Sportmediaset - "Lo faccio raramente, ma questa volta mi sbilancio e dico che il Napoli parte con i favori del pronostico. Direi 70-75% di chances per gli azzurri, dunque il San Paolo al ritorno sarà assolutamente fondamentale".

Antonio Giordano, Corriere dello Sport - "Sono due formazioni alla pari, dico 50% di chances per entrambe le squadre. Sono due compagini che possono andare lontano in questa competizione".

Carmine Martino, Radio Kiss Kiss Napoli - "Difficile dire una squadra favorita, in questo incrocio. Sono due formazioni alla pari, dunque dico 50%-50%".

Roberto Ventre, Il Mattino - "C'è tanta scaramanzia in queste situazioni, vedo solo tanto equilibrio".