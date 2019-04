TMW - Arsenal-Napoli, chi in avanti? I pareri dalla sala stampa dell'Emirates

Fonte: Dall'inviato a Londra

Il Napoli scende in campo domani all'Emirates Stadium di Londra contro l'Arsenal. Una finale anticipata, per certi versi, ai quarti di Europa League. Carlo Ancelotti in conferenza stampa non ha sciolto i dubbi in merito al reparto offensivo, mentre gli inviati di Tuttomercatoweb.com a Londra hanno ascoltato il parere di alcuni colleghi presenti nell'impianto londinese.

Milik, Mertens e Insigne in corsa per la sfida di domani: Ancelotti chi schiererà in avanti? Ci saranno eventuali sorprese?

Irma D'Alessandro, Sportmediaset - "Credo che il tecnico del Napoli si affiderà alle sue certezze, quindi punto su Milik e Mertens dall'inizio. Non vedo sorprese possibili per la formazione titolare".

Antonio Giordano, Corriere dello Sport - "Milik è certo di una maglia da titolare, al suo fianco vedo Mertens dal primo minuto. Anche per il resto della formazione, sarà tutto confermato".

Carmine Martino, Radio Kiss Kiss Napoli - "Mertens-Milik dall'inizio, ho pochi dubbi su chi schiererà Ancelotti".

Roberto Ventre, Il Mattino - "Non vedo ballottaggi in corso in attacco, dunque tutto confermato: Mertens-Milik a fare coppia in avanti".