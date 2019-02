© foto di Federico Gaetano

Non si fermano le trattative intorno a Monchi, direttore sportivo della Roma. In questo momento lo spagnolo sta valutando il da farsi, soprattutto dopo un addio - sempre più probabile - di Eusebio Di Francesco. Sul dirigente c'è il Paris Saint Germain, alle prese con la sostituzione di Henrique Antero, ma in pole position c'è l'Arsenal. I Gunners hanno inoltrato un'offerta triennale a cifre molto alte per convincerlo. C'è una clausola rescissoria del valore di 3 milioni di euro, ma è possibile anche una risoluzione eventuale.