Fonte: dall'inviato Raimondo De Magistris

Rifinitura in corso al San Paolo di Napoli per l'Arsenal di Unai Emery, con la squadra entrata in campo subito dopo la fine della conferenza stampa del tecnico iberico. Come detto, i Gunners dovranno fare a meno di Denis Suarez, Hector Bellerin, Rob Holding e Danny Welbeck. Prima dell'inizio della sgambata, il tecnico ha radunato la squadra per un discorsetto motivazionale: domani per i londinesi sarà fondamentale tenere alta la concentrazione, in palio c'è una qualificazione alla semifinale di Europa League 18/19.