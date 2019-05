© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Arsenal ha fatto un sondaggio per Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale di Roberto Mancini. La valutazione è molto alta, intorno a quello che il Liverpool ha pagato per Alisson (70 milioni di euro), ma i Gunners sono alla ricerca di un portiere per il dopo Petr Cech, con Berndt Leno che per ora non ha convinto appieno.

NO DI DONNARUMMA - Pur essendo un asset importante in chiave fair play finanziario, con i rossoneri che continueranno però a lavorare con la UEFA per una intesa, l'idea del portiere è quella di rimanere in rossonero. C'è un binario importante da monitorare, cioè il rinnovo: è in scadenza nel 2021 e, fra un anno, Mino Raiola potrebbe riproporre lo schema del 2017, con Fassone e Mirabelli. Lì vinse la voglia di rimanere al Milan, oltre che i due dirigenti, ma il rischio c'è.