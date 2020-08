tmw Arthur alla Juve di sua iniziativa? Per l'entourage è stato il Barça a spingerlo a Torino

Il caso Arthur continua a far discutere in casa Barcellona. Il centrocampista, come raccontatovi nei giorni scorsi proprio su queste colonne , è ancora in Brasile e non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Una "ribellione" che ha mandato su tutte le furie il Barça e il suo presidente Josep Maria Bartomeu, che nell' intervista concessa in queste ore a Sport è tornato a parlare anche del suo trasferimento alla Juventus per il 2020-2021: "Non riuscivamo a rinnovargli il contratto alle cifre che chiedeva. Arthur ha ricevuto un'offerta migliore dalla Juventus e, visto che non era possibile per noi pareggiarla, il calciatore ha deciso quindi di andarsene di sua iniziativa: così è nata l'operazione di mercato coi bianconeri", le parole del numero uno blaugrana.