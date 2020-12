tmw Arthur già sulla via del recupero: out con Parma e Fiorentina solo a scopo precauzionale

Arthur già sulla via del recupero. È rientrato l'allarme in casa Juventus, dopo l'infortunio alla coscia del centrocampista brasiliano contro l'Atalanta. L'ex Barcellona ha saltato il Parma (non convocato) e la Fiorentina (aggiunto in panchina all'ultimo minuto vista la squalifica di Rabiot) perché ancora dolorante, ma la forte contusione sta piano piano guarendo e l'esclusione da parte di mister Pirlo sarebbe arrivata quindi solamente in via precauzionale. L'obiettivo del club bianconero, infatti, è stato non forzare Arthur per riaverlo al 100% già dalla prima sfida del nuovo anno.

Per il classe '96, in questa prima parte di stagione, si contano intanto 13 presenze con la Vecchia Signora.