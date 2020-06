tmw Arthur pronto a dire sì alla Juve. Ma 5 milioni l'anno sono pochi: la richiesta del classe '96

Miralem Pjanic al Barcellona e Arthur alla Juventus: ci siamo quasi, ma non è ancora fatta. Dopo l'accordo tra le due società sulla valutazione del centrocampista brasiliano (80 milioni di euro), nelle ultime ore si raccontava che per la fumata bianca mancasse solamente il sì definitivo del diretto interessato. Secondo quanto appreso da TMW, però, in queste ore la palla è passata nuovamente ai bianconeri.

Arthur, infatti, ha fatto chiaramente sapere attraverso i suoi agenti di essere sì disposto a rivedere i suoi piani per il futuro e trasferirsi in Serie A, ma solamente per un'offerta irrinunciabile. Tradotto: i 5 milioni di euro a stagione per cinque anni promessi da Paratici non sono sufficienti, il calciatore ex Gremio vuole un ultimo sforzo al rialzo (stipendio da 7-8 milioni annuali, bonus compresi) per convincersi definitivamente a intraprendere una nuova avventura in Italia.

Il tempo passa, il gong del 30 giugno è sempre più vicino e la prossima mossa toccherà così ancora una volta alla Juve. La mossa decisiva, la mossa finale per chiudere finalmente un vero e proprio tormentone di mercato. Con Arthur pronto adesso ad accettare la corte di mister Sarri, ma solo in cambio di un contratto ancor più vantaggioso.