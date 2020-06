tmw Arthur sul mercato? Può cambiare idea sulla Juve solo se sarà il Barcellona a scaricarlo

"Arthur è sul mercato". Il quotidiano spagnolo Sport, all'indomani della panchina iniziale del centrocampista brasiliano nella sfida vinta 4-0 col Maiorca (è entrato solamente al 71'), non ha dubbi sul messaggio lanciato da mister Quique Setién: Arturo Vidal (titolare e subito in gol) #sequeda, Arthur e Rakitic possono partire.

Secondo quanto raccolto da TMW attraverso fonti vicinissime ad Arthur, tuttavia, il Barcellona non ha mai messo ufficialmente sul mercato l'ex Gremio. Almeno per ora. Con la posizione del suo entourage che resta quindi esattamente quella raccontatavi più e più volte su queste colonne : Arthur vuole rimanere al Barça per conquistarsi una maglia da titolare e diventare protagonista, ripagando in campo l'investimento da 40 milioni complessivi dell'estate 2018.

Il classe '96 non ha riparlato con nessuno dopo il "no" a Paratici delle scorse settimane . È tranquillo e determinato a proseguire la sua avventura a tinte blaugrana, proprio perché dal suo club ad oggi non gli è stato mai detto che è fuori dai piani e obbligato ad andarsene. Il pressing della Juventus, però, non si è affatto placato e adesso anche i catalani, Quique Setién in primis, sembrano pronti a forzare la mano per fargli cambiare idea.

Unica mossa, la rottura insanabile tra il calciatore e il Barcellona, che potrebbe convincere Arthur a rivedere le sue intenzioni e magari accettare lo scambio (non alla pari) con Miralem Pjanic.