TMW - Asprilla: "Duvan da top club. James a Napoli per tornare a sorridere"

Con la Copa America 2019 al via, l'ex gloria colombiana Faustino Asprilla ha commentato attraverso Tuttomercatoweb.com le voci di mercato legate a due calciatori dei cafeteros in orbita Serie A. Si tratta di Duvan Zapata, protagonista di una grande stagione con la maglia dell'Atalanta, ma anche di James Rodriguez che piace al Napoli.

Asprilla conosce benissimo il calcio italiano, crede che l'ex Napoli debba restare all'Atalanta o cercare il salto in una big? "Credo che debba approdare in una squadra con grosse ambizioni, per giocare la Champions League da protagonista ma anche lottare per vincere lo Scudetto. Ha disputato una stagione straordinaria, ha una potenza fisica enorme. E' un bravo ragazzo, spero che continui così. Prima in Copa America e poi in futuro, a prescindere da quale maglietta decida di indossare".

Tra i top-scorer della nazionale colombiana è stato superato da James Rodriguez. E' in uscita dal Real Madrid dopo due anni in chiaroscuro al Bayern Monaco, gli consiglierebbe l'approdo al Napoli? "Certo, è stato capocannoniere in Brasile nel mondiale di cinque anni fa. Ora torna a giocare una nuova competizione in quel Paese. Può fare le fortune del Napoli e rendere felici i tifosi azzurri. E' un grandissimo calciatore, un bravissimo ragazzo e Ancelotti lo conosce bene. Proprio con Carletto può tornare a sorridere, a essere felice e segnare tanti gol".