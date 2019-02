Fonte: da Milano, Antonio Vitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Via all'Assemblea di Lega di Serie A tra poco in Via Rosellini. Adesso la seconda convocazione, all'ordine del giorno la verifica dei poteri, l'approvazione del verbale dell'Assemblea dell'11 febbraio 2019, le comunicazioni di Presidente e AD, poi l'aggiornamenti dei criteri di ripartizioni delle risorse ed elezioni ad integrazione del Consiglio di Lega.