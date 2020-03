tmw Assemblea Samp, Ferrero assente. Nuova convocazione per lunedì: Romei resta in bilico

L’assemblea degli azionisti della Sampdoria convocata a Roma questo pomeriggio alle 16 si è risolta con un nulla di fatto. Come appreso dalla redazione di TMW, è tutto rimandato in seconda convocazione lunedì sempre negli studi Romei dove quest’oggi, ad aspettare il presidente, c’erano anche una ventina di tifosi blucerchiati. Ferrero, però, non si è mai presentato. All’ordine del giorno, dopo le dimissioni dell’intero CdA di qualche settimana fa, c’era soprattutto la posizione dell’avvocato Romei, divenuto vice presidente. Che i due siano ai ferri corti già da tempo non è più un segreto e la decisione sul futuro dell’avvocato in società è solamente rimandata di qualche giorno. La sensazione è che ogni discorso venga posticipato per evitare di rompere degli equilibri prima di una partita delicata come quella con l’Hellas Verona valida per il recupero della 26^ giornata. La Sampdoria avrà poi ancora una partita da giocare (quella con l’Inter), ma la data non è stata ancora fissata complice il calendario europeo dei nerazzurri.

Situazione dunque non facile per il club blucerchiato che è solamente un punto sopra la zona retrocessione e non gioca una partita ufficiale dal 16 febbraio. Lunedì prossimo potrebbe essere il giorno decisivo per l’ennesimo ribaltone in casa Samp in attesa dell’appuntamento con il giudice fallimentare il 23 marzo.