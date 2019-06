TMW - Assogna (Sky Sport): "Tra Totti e proprietà mai stata empatia"

Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, parla ai microfoni di TMW a margine della conferenza stampa di Francesco Totti di oggi dal CONi, in cui l'ex dirigente giallorosso ha spiegato le ragioni del suo addio: "L'empatia tra lui e la proprietà non c'è mai stata, sin da quando lui è diventato dirigente, è un aspetto che è venuto fuori a più riprese, così come il motivo per cui non è riuscito a sviluppare le sue idee. La mancanza di empatia tra Totti e la proprietà credo sia l'aspetto principale che è venuto questo pomeriggio".

Come deve ripartire oggi la Roma e cosa deve fare?

"Prendere 4-5 giocatori buoni, rifare la spina dorsale della squadra visto che diversi giocatori andranno via, specie della vecchia guardia, riparte un nuovo ciclo e credo debba ripartire da acquisti di qualità".

Che futuro per Francesco Totti?

"È l'ultimo dei problemi, può scegliere quello che vuole fare. Credo abbia molto da dare al mondo del calcio, perché ha la sensibilità giusta".