TMW - Aston Villa, rilancio per Trezeguet: è fatta. Battuta la Samp

Fonte: Raimondo De Magistris

L’attaccante Mahmoud Ibrahim Hassan, meglio noto come Trezeguet, non sarà un calciatore della Sampdoria. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com infatti nelle ultime ore l’Aston Villa avrebbe effettuato un rilancio mettendo sul piatto 15 milioni di euro per il cartellino dell’egiziano di proprietà dei turchi del Kasimpasa, superando così la concorrenza del club ligure. Il giocatore dal canto suo ha poi preferito il trasferimento in Premier. Tutto fatto quindi per Trezeguet all’Aston Villa con la Sampdoria che dovrà virare su altri obiettivi per l’attacco.