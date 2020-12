tmw Atalanta, affaticamento al flessore sinistro per Rafael Toloi

vedi letture

Affaticamento muscolare per Rafael Toloi, uscito nel primo tempo di Bologna-Atalanta. Il difensore brasiliano si è fermato per via di un problema al flessore sinistro: nei prossimi giorni le condizioni del centrale nerazzurro verranno monitorate per capire l'entità del problema.