TMW - Atalanta, affaticamento muscolare per il Papu Gomez

Affaticamento muscolare per il Papu Gomez. Questo il motivo che ha spinto Gasperini ha sostituire uno dei suoi uomini migliori al termine del primo tempo della sfida con il City, quando la squadra di Guardiola era in vantaggio di una sola rete. L'argentino dovrebbe recuperare in vista della prossima sfida di campionato dell'Atalanta, la gara di domenica con l'Udinese.