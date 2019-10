TMW - Atalanta, allenamento all'Etihad Stadium: tre assenti per Gasp

Fonte: Dall'inviato all'Etihad Stadium, Manchester

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sta effettuando l'allenamento di rifinitura sul terreno di gioco dell'Etihad Stadium. Nei classici 15' aperti alla stampa, i nerazzurri hanno ultimato il riscaldamento con il pallone, poi classico possesso palla con la squadra divisa in due gruppi. Al termine dell'allenamento Gian Piero Gasperini e Marten De Roon interverranno nella sala conferenze per analizzare la vigilia del match contro i Citizens.

ASSENTI ZAPATA, KJAER E PALOMINO - Saranno tre gli assenti in casa Atalanta. A Bergamo sono rimasti Duvan Zapata, Palomino e Kjaer, il tecnico Grugliasco sarà costretto ad effettuare scelte obbligate in difesa. Oggi l'attaccante colombiano ha effettuato altri esami , confermati i 20 giorni di stop: il giocatore sudamericano potrebbe tornare a disposizione nel match di ritorno contro il Manchester City.

Domani i nerazzurri effettueranno un ultimo allenamento mattutino, poi il trasferimento allo stadio per il match. Calcio di inizio alle ore 20.00 locali, le 21.00 in Italia. Sono attesi ben 2.700 tifosi nerazzurri all'interno del settore ospiti, pronti a vivere un match storico per la compagine orobica.