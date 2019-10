TMW - Atalanta, Arana aspetta un'occasione. Ma intanto lo chiama il CSKA

Doveva essere l'uomo in più dell'Atalanta sulle corsie laterali, ma - almeno finora - di Guilherme Arana in nerazzurro non si ha alcuna traccia. O meglio, se ne hanno pochissime: appena tre presenze, tutte da subentrato, con 44 minuti giocati (10 contro il Torino, 5 contro la Fiorentina e 29 contro il Sassuolo). Non certo lo spazio che l'esterno brasiliano si aspettava quando quest'estate ha deciso di trasferirsi alla Dea in prestito con diritto di riscatto.

Arana vuole giocare, si sente pronto per diventare protagonista in Serie A e aspetta fiducioso la sua occasione. Perché l'obiettivo, ad oggi, è conquistare la fiducia dell'Atalanta e dei suoi tifosi. Altrimenti, se il copione dovesse continuare a essere lo stesso anche nei prossimi due mesi, ascoltare le (già numerose) sirene di mercato diverrà inevitabile. Per il brasiliano classe '97 di proprietà del Siviglia, secondo quanto raccolto da TMW, l'ultima squadra a bussare alla porta è stata il CSKA Mosca. Un interesse concreto, che Arana ha deciso però di raffreddare in attesa della sua prima da titolare con gli orobici. Valutazioni rimandate, dunque, a gennaio.