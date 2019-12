TMW - Atalanta, Arana vuole spazio e il mercato chiama: 6 club alla finestra

Solamente quattro presenze, solamente 75 minuti giocati finora nonostante le tante partite disputate dall'Atalanta in questa prima parta di stagione. Guilherme Arana riflette sul futuro, anche perché al suo entourage continuano ad arrivare chiamate importanti in vista del mercato di gennaio.

Attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, il laterale brasiliano - secondo quanto raccolto da TMW - è finito infatti nel mirino di Corinthians, Gremio e Palmeiras in patria, CSKA Mosca (ritorno di fiamma dopo il flirt estivo) e Zenit in Russia ed Espanyol in Spagna.

Ancora semplici manifestazioni d'interesse e richieste di informazioni, ma il futuro di Arana adesso è davvero tutto da scrivere. Con la priorità sempre ad Atalanta e Siviglia, ovviamente, ma anche la voglia di tornare a giocare ed essere protagonista dopo tante settimane vissute ai margini.