tmw Atalanta, Bellanova sarà riscattato. Poi prestito alla “Kulusevski” a Parma o Genoa

Dopo un anno di prestito, l'Atalanta ha deciso di riscattare Raoul Bellanova versando 5 milioni di euro al Bordeaux, attuale proprietario del cartellino. Poi la strategia sarà simile a quella utilizzata per Kulusevski, con il giovane terzino destro che potrebbe essere girato al Parma o al Genoa con l'intento di giocare con continuità e crescere anche lontano da Zingonia. La formula sarebbe comunque in prestito secco, visto che i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di inserire un diritto di riscatto all'interno di un affare per un talento su cui punta forte in vista del futuro.