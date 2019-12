© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo gol in Serie A non è passato inosservato. Amad Traore, primo 2002 che ha segnato nel nostro campionato - durante Atalanta-Udinese 7-1 - è già diventato oggetto delle attenzioni delle big d'Oltremanica. In particolare il Manchester United lo ha seguito per mesi, tanto da incominciare a chiedere informazioni sul suo conto.

CASSA O COME KULUSEVSKI? Ci sono due vie per la valorizzazione del giovane, fratello del Traore dell'Empoli. Uno è quello di inserirlo piano piano in prima squadra, per poi portarlo a giocare con continuità. L'altra è quella di cederlo in prestito (secco?) come Kulusevski, per riuscire a farlo crescere rapidamente, per poi riportarlo a Zingonia. Cosa che non succederà con lo svedese, questo è certo, ma potrebbe con Traore. Però lo United vorrebbe già acquistarlo nella prossima sessione di mercato, il problema è la valutazione: posto che se arrivassero 40 milioni - come il Real Madrid per Rodrygo e Vinicius, per intenderci - non ci sarebbero problemi per l'Atalanta, forse anche 15-20 basterebbero, dopo l'affaire Barrow di due anni fa. Insomma, dopo Kulusevski un altro gioiellino nerazzurro rischia di far parlare di sé nel prossimo futuro.